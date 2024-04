I bagni “green” della stazione di Bologna: si risparmiano 55mila litri di acqua al mese

Comfort, igiene e ambiente. Si sono conclusi da poche settimane i lavori di ristrutturazione per i bagni della Stazione di Bologna Centrale. La messa a punto è stata seguita da Grandi Stazioni Retail (Gsr).

il PROGETTO SOSTENIBILE

“Sostenibilità, manutenzione, pulizia, accessibilità, decoro e sicurezza sono stati i punti cardine su cui si è basato il progetto”, spiega la società.

In particolare, gli interventi hanno visto l’utilizzo di attrezzature e materiali eco-friendly, una predisposizione di zone separate dedicate alle pulizie, un’adozione di una segnaletica efficace e l’accessibilità dei servizi igienici per tutti, oltre alla garanzia di privacy, un’adeguata qualità dell’aria e dell’illuminazione e l’ascolto dei clienti attraverso la rilevazione dei feedback.

RISPARMIO IDRICO ED ENERGETICO

Per la ristrutturazione delle toilette sono state adottate soluzioni di risparmio idrico ed energetico, grazie a rubinetterie e flussometri automatizzati dotati di sensori temporizzati, che includono un sistema di riduzione del consumo di acqua che non compromette il comfort dell’uso.

Per quanto riguarda il sistema di risciacquo dei wc, vi è un flussometro elettronico “intelligente”, che aiuta il risparmio di acqua. In caso di mancanza di energia elettrica, è comunque previsto un pulsante per uso manuale. Per il risparmio energetico, invece, un sistema di illuminazione ad alta efficienza con tecnologia Led insieme all’automatizzazione di accensione e spegnimento negli stalli wc dotati di sensori di presenza.

Grazie a queste soluzioni, si stima che si risparmieranno 55.000 litri di acqua al mese e il 60% di energia elettrica. Inoltre, il comfort degli utenti è stato protetto e l’efficienza dei servizi igienici aumentata.

CARTA RICICLATA PER LE PARETI

Grandi Stazioni Retail ha deciso di adottare opzioni ecologiche anche nella scelta dei materiali per i rivestimenti delle pareti per le quali è stato scelto il PaperStone, prodotto con carte riciclate impregnate con una resina naturale PetroFree, un materiale che risulta altamente performante e rispettoso dell’ambiente.

[email protected]