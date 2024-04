Macchine e posti di lavoro: non trova camerieri, così “assume” due robot

Stanco della affannosa ricerca di camerieri, peraltro infruttuosa nonostante uno stipendio da 1.500 euro al mese, Mario Parlato (patron del ristorante “La terrazza delle Sirene” del panoramicissimo Circolo dei Forestieri, a Sorrento) non ha avuto dubbi e ha “assunto” due robot per accogliere e servire i suoi clienti.

“Molti dei ragazzi che vengono a colloquio – racconta – sono più interessati ai week end liberi che al servizio, ma nostro è un lavoro che si svolge per lo più quando gli altri sono in vacanza e nei giorni di festa”. E visto che i robot non hanno problemi di orari né di giorni, “ho risolto prendendo questa decisione”, dice.

Parlato precisa che i robot non rimpiazzeranno mai i camerieri in carne ed ossa: “Si tratta solo di un ausilio, possono accompagnare i clienti al tavolo, portare le pietanze e le bevande. Ma la gentilezza e la simpatia di chi svolge questo lavoro con passione sono insostituibili”.

L’investimento dell’imprenditore è stato di 36mila euro per comprare i due robot, prodotti in Cina. Una notizia che è destinata ad alimentare due dibattiti che si trascinano ormai da tempo.

Il primo riguarda la carenza di personale nella ristorazione: colpa dei giovani che hanno poca voglia di fare sacrifici, secondo gli esercenti; stipendi bassi e turni massacranti, rispondono in molti.

L’altro, di portata ancora maggiore, riguarda il futuro di molte professioni, minacciato da automazione, robotica e intelligenza artificiale.

