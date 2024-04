Sintetizzato il goldene: atomi di oro con cui si può produrre idrogeno

Ottenuto per la prima volta il goldene, il materiale a due dimensioni formato da un singolo strato di atomi di oro.

Grazie a questa struttura, l’oro acquisisce nuove proprietà, utili nel settore dell’energia, per esempio nella conversione della CO2 e nella produzione di idrogeno.

A realizzare questo nuovo sottilissimo materiale è stato un gruppo di ricerca dell’Università di Linköping, in Svezia, il cui lavoro è stato pubblicato sulla rivista Nature Synthesis.

L’ORO 2D PER PRODURRE IDROGENO

“Se rendi un materiale estremamente sottile, accade qualcosa di straordinario, come nel caso del grafene”, ha detto Shun Kashiwaya, dell’Università di Linköping.

Si tratta dei cosiddetti materiali 2D, ossia strutture talmente sottili composte da un singolo strato di atomi che in questa nuova forma – non esistente in natura – mostrano a volte proprietà incredibili.

La stessa cosa accade con l’oro: il nuovo materiale 2D, detto goldene, ha infatti caratteristiche da semiconduttore e potenziali applicazioni per trasformare la CO2 in materiali utili ad esempio in combustibile, come filtro per la purificazione dell’acqua oppure come catalizzatore per produrre idrogeno.

COME RICAVARE IL GOLDENE

A lungo ricercato, il goldene è stato sintetizzato dopo lunghi lavori anche grazie a una buona dose di fortuna. Il punto di partenza sono state le ricerche il migliorare alcuni tipi di ceramiche, sfruttando una antica reazione chimica utilizzata dagli antichi fabbri giapponesi per realizzare delle spade.

Il prossimo passo dei ricercatori sarà ora quello di indagare sulla possibilità di estendere il loro approccio ad altri metalli nobili e ampliare in questo modo il catalogo dei materiali 2D.

[email protected]