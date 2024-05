Il letame bovino trasforma pannolini e assorbenti in compost sostenibile

“Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior”.

Forse in India a nessuno sono venuti in mente i versi del grande poeta-cantautore Fabrizio De Andrè alla lettura di una notizia che, romanticismo a parte, potrebbe rappresentare una svolta efficace e sostenibile a un problema legati ai rifiuti, in particolare a quelli sanitari.

I ricercatori dell’università di Chennai, guidati dal professor Namasivayam Vasudevan, hanno scoperto un modo per smaltire in maniera “green” pannolini e assorbenti, fino ad oggi destinati all’indifferenziata perché non biodegradabili né riciclabili.

Si tratta del letame bovino.

il letame crea compost

“Questi prodotti per l’igiene, appartenenti alla categoria Ahp – si legge nello studio – sono diventati un elemento indispensabile della vita moderna per tutti gli esseri umani. Sono progettati per assorbire i fluidi corporei e non sono biodegradabili, sia per la loro composizione, sia per la commistione con i rifiuti organici che contengono”.

Ma, quanto pare, c’è una soluzione: “Nello studio realizzato, il compostaggio è stato effettuato utilizzando letame bovino e aggiungendo batteri buoni. La durata della prova è stata di 60 giorni: Ph, umidità, fosforo, sodio e potassio sono stati monitorati periodicamente. Le caratteristiche finali del compost sono state un Ph compreso tra 7 e 8, un’umidità del 50% e un fosforo di 2-3 grammi per chilogrammo. Infine, è stata osservata una riduzione del volume e del peso del 70% all’85%“.

In parole semplici, il letame e i microrganismi hanno trasformato pannolini e assorbenti in un materiale che potrebbe essere addirittura adatto, se perfezionato, per fertilizzare i terreni, un compost vero e proprio.

Ma se anche quest’ultimo passaggio non fosse pienamente completato, il letame si potrebbe comunque “mangiare” quasi tutto il rifiuto, riducendo notevolmente la quota da portare in discarica.

