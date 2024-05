Tessuti anti-rumore sottili come un capello per ambienti più silenziosi

Nuovi tessuti anti-rumore, sottili quanto un capello, che permettono di creare ambienti più silenziosi, sono stati realizzati dai ricercatori del Massachusetts Institute of Technology utilizzando speciali fibre a base di seta, mussola o tela, che vibrano quando viene applicata una tensione in modo da sopprimere i suoni.

Descritti sulla rivista Advanced Materials, potrebbero essere impiegati per creare pareti e divisori insonorizzanti sottili e poco ingombranti per ambienti di lavoro, ospedali, aerei e camere da letto.

come funziona il tessuto anti-rumore

Il tessuto anti-rumore può sopprimere i suoni in due modi diversi.

Nel primo caso vibra per generare onde sonore che interferiscono con quelle dei rumori annullandole, così come fanno le cuffie e gli auricolari con cancellazione attiva dei rumori. Questo genere di tecnologia a soppressione acustica diretta funziona però solo negli spazi piccoli.

In alternativa, il tessuto anti-rumore può essere tenuto fermo per sopprimere le vibrazioni che trasmettono i suoni. Un simile approccio consente di ridurre i rumori in spazi più grandi come stanze e auto.

la tv alta del vicino

Un vicino di casa chiassoso che ascolta la tv a tutto volume nel cuore della notte, per esempio, potrebbe essere neutralizzato coprendo il muro condiviso con un telo di tessuto anti-rumore tenuto fermo mediante il controllo delle vibrazioni.

Grazie ai loro esperimenti, i ricercatori del Mit hanno anche dimostrato che le proprietà meccaniche del tessuto e la dimensione dei suoi pori influiscono sull’efficienza anti-rumore.

suoni ridotti del 75%

Sebbene la seta e la mussola abbiano proprietà meccaniche simili, le dimensioni più piccole dei pori della seta la rendono più indicata.

I test condotti sul tessuto di seta dimostrano che, in modalità di soppressione acustica diretta, può ridurre significativamente il volume dei suoni fino a 65 decibel (quasi quanto il volume di una conversazione umana un po’ agitata). Nella modalità di soppressione mediata dalle vibrazioni, il tessuto può ridurre la trasmissione del suono fino al 75%.

[email protected]