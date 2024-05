Fotovoltaico, a Piacenza salto triplo: gli impianti sopra quota diecimila

Nel 2013 gli impianti fotovoltaici censiti a Piacenza e provincia erano 3.589.

Al 31 dicembre 2023, secondo i dati forniti da Gse e Terna, erano 10.205, il triplo.

Proprio il 2023 è stato l’anno dei record, con 2.450 nuove installazioni, pari a oltre 41 Megawatt.

La potenza complessiva del fotovoltaico presente nel nostro territorio è così salita a 260 Mw, lo 0,9% di quella nazionale.

I dati nazionali

Al 31 dicembre 2023 risultavano in esercizio in Italia 1.597.447 impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva pari a 30.319 Mw.

Gli impianti di potenza inferiore o uguale a 20 kW costituiscono il 94% del totale in termini di numerosità e il 29% in termini di potenza; la taglia media degli impianti è pari a 19 kW.

Nel corso del 2023 sono entrati in esercizio sul territorio nazionale 371.442 impianti fotovoltaici – in grande maggioranza di taglia inferiore a 20 kW – per una potenza complessiva di 5.209 MW2; oltre il 21% della potenza installata nel 2023 è costituita da impianti di taglia superiore a 1 MW.

Il numero degli impianti entrati in esercizio nel corso del 2023 è significativamente più elevato rispetto a quello rilevato nel 2022 (+77%), così come la potenza installata (+109%).

La divisione per regioni

A fine 2023, le sole Lombardia e Veneto concentravano il 30,9% degli impianti sul territorio nazionale (rispettivamente con 264.823 e 228.013 impianti). Le regioni con valori numericamente più elevati sono Lombardia (17,5%), Veneto (13,2%), Emilia-Romagna (9,8%) e Sicilia (6,9%).

Il primato nazionale in termini di potenza installata è in Lombardia (4,05 GW), seguita dalla Puglia (3,31 GW), regione che fino al 2021 deteneva la quota maggiore di capacità fotovoltaica. I valori più bassi, invece, in Basilicata, Molise, Valle d’Aosta e nella Provincia di Bolzano.

La potenza in esercizio in Italia a fine 2023 si concentrava per il 48,0% nelle regioni settentrionali del Paese, per il 34,7% in quelle meridionali, per il restante 17,3% in quelle centrali. In termini di contributo alla potenza complessiva nazionale, il più elevato si rileva in Lombardia (13,4%), seguita dalla Puglia (10,9%), Veneto (10,4%) ed Emilia-Romagna (10,0%).

I numeri delle province

A livello provinciale, la distribuzione degli impianti complessivamente in esercizio alla fine del 2023 risultava piuttosto eterogenea. Roma si conferma la prima provincia italiana per numero di impianti fotovoltaici in esercizio, con il 3,9 % del totale nazionale; seguono Brescia (3,5%) e Treviso (3,1%).

Tra le province del Sud, invece, la quota maggiore di nuovi impianti si concentra a Bari e a Lecce (entrambe l’1,8%).

In termini di contributo alla potenza fotovoltaica nazionale, Brescia ottiene il primato (2,9% del totale) superando Lecce (2,7% del totale) per il primo anno; seguono Cuneo (2,5%) e Torino (2,3%).

Le province di Viterbo e Roma insieme costituiscono il 4,3% della potenza nazionale, nonché il 25% della potenza totale del Centro Italia.

A terra o sul tetto?

L’andamento storico della potenza in esercizio installata rispetto alla collocazione dell’impianto a terra oppure su edifici, serre o pensiline si divide in due fasi distinte.

«Negli anni compresi tra il 2009 e il 2013, ovvero nella fase di espansione del fotovoltaico sostenuta dagli incentivi in Conto energia – spiega il rapporto – si osserva una crescita sostenuta della percentuale di potenza associata agli impianti a terra; tale dinamica ha raggiunto il suo picco alle fine del 2011, eguagliando la quota di potenza associata alle installazioni non collocate sul suolo».

Negli anni successivi al 2013 il ritmo delle installazioni è diminuito per entrambe le tipologie di installazioni, ma in misura più evidente per quelle a terra, la cui incidenza sul totale si è, pertanto, progressivamente ridotta.

Alla fine del 2023 la potenza fotovoltaica installata a terra ammonta a 9.181 MW (+9,2% rispetto al 2022), pari al 30% del dato complessivo nazionale; i 20.992 MW di potenza installata non a terra (+26,2% rispetto al 2022) rappresentano invece il 69% del totale nazionale. Negli ultimi anni si segnala infine l’entrata in esercizio dei primi impianti agrivoltaici e galleggianti, per una potenza complessiva pari a 147 MW.

[email protected]