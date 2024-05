Le parole sostenibili: potenza nominale, radiazione solare e inverter

Il glossario del fotovoltaico sta entrando sempre di più nella vita quotidiana di tutti noi.

Un impianto fotovoltaico consente la produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l’effetto fotovoltaico.

È composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori.

La potenza nominale o installata di un impianto fotovoltaico corrisponde alla potenza nominale (o di picco) del suo generatore fotovoltaico, che è determinata dalla somma della potenza elettrica di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico, misurata in condizioni di prova standard (radiazione pari a 1.000 W/mq e temperatura pari a 25°C).

L’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico è quella misurata all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata (inverter), prima che essa sia resa disponibile alle utenze elettriche dell’utilizzatore o immessa nella rete elettrica.

L’irraggiamento solare rappresenta la potenza solare incidente su una superficie di area unitaria (W/mq), mentre la radiazione solare è il valore integrale dell’irraggiamento su un periodo di tempo specificato (MJ/mq o kWh/mq per ora, giorno, settimana, mese, anno, secondo i casi).

L’autoconsumo è quella parte della produzione di energia elettrica che non viene immessa nella rete di trasmissione o distribuzione dell’energia elettrica ma destinata dai produttori ai consumi propri.

Le celle fotovoltaiche sono i dispositivi che convertono la luce solare in elettricità. Sono il componente principale dei pannelli solari, che a loro volta sono moduli costituiti da più celle fotovoltaiche interconnesse e incapsulate in un’unità protettiva.

L’inverter è il dispositivo che converte la corrente continua (DC) prodotta dai pannelli solari in corrente alternata (AC), utilizzata dalla rete elettrica domestica.

Per efficienza, infine, si intende la percentuale di energia solare che un pannello solare può convertire in elettricità utile. Varia in base al tipo e alla qualità delle celle solari.

