È partita la “guerra” dei chip: “Con l’AI i computer presto a livelli inimmaginabili”

Una delle sfide cruciali per il nostro futuro che si sta giocando a livello mondiale riguarda i chip, il cuore di tutta la tecnologia che usiamo, dai computer ai data center, dai telefoni alle auto.

Per decenni Intel ha dominato il mercato, ma i suoi concorrenti, in particolare Nvidia e Amd, hanno fatto passi da gigante sui processori specializzati per l’intelligenza artificiale.

Una “corsa” che spingerà la tecnologia e in particolare l’Intelligenza artificiale a livelli che oggi forse non possiamo neppure immaginare.

Lo promette la stessa Intel, che alla fiera Computex a Taiwan ha svelato i nuovi preocessori Xenon e ha condiviso maggiori dettagli sui chip Lunar Lake di prossima generazione per i computer con l’IA. “L’intelligenza artificiale sta guidando una delle epoche di innovazione più importanti che il settore abbia mai visto – ha affermato il Ceo di Intel, Pat Gelsinger – e la magia del silicio sta consentendo ancora una volta progressi esponenziali nell’informatica, che spingeranno i confini del potenziale umano e alimenteranno l’economia globale per gli anni a venire”

La sua presentazione ha fatto seguito a quella di altri grandi del settore come Nvidia, Amd e Qualcomm. I chip, ora più che mai stanno diventando il motore della nuova generazione di computer basati sull’IA.

Pochi giorni fa Microsoft ha presentato i suoi Pc Copilot+ AI, che avranno funzionalità di intelligenza artificiale integrate nel suo sistema operativo Windows. Insieme a Microsoft i maggiori produttori mondiali come Dell, Hp, Samsung e Lenovo porteranno le funzioni di IA sui loro dispositivi.

Si prevede che i computer con intelligenza artificiale rappresenteranno l’80% del mercato entro il 2028.

