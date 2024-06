Mancano camerieri? Anche a Piacenza è arrivato il robot che serve ai tavoli

Mancano camerieri? Ci pensano i robot.

Anche a Piacenza è arrivata una delle tendenze più innovative che sta caratterizzando il mondo della ristorazione.

Così alla pizzeria Spaccanapoli di viale Dante chi arriva vede prima in vetrina in cartello “cercasi personale”, poi una volta dentro conosce Bob.

Questo il nome che il titolare Francesco Carminio e il personale hanno dato al robot che li aiuta nel servizio ai tavoli. “Avevo letto di queste macchine acquistate in alcuni locali di Napoli – commenta l’imprenditore – e mi sono informato meglio, perché purtroppo anche noi fatichiamo a reperire personale. Così abbiamo individuato il modello che potesse fare al caso nostro ed è arrivato Bob”.

Quattro ruote, tre vassoi e un display che funge da “cervello”: il robot arriva in prossimità del banco su cui vengono impiattate le pizze appena sfornate, viene caricato eventualmente anche di altre pietanze e bevande e parte.

“Appena arrivato ha mappato tutto il locale – spiega Carminio – memorizzando gli ostacoli e tracciando il percorso per i vari tavoli. Noi gli forniamo l’indicazione e lui parte, riscendo ad aggirare eventuali impedimenti imprevisti. Il cliente ritira dai vassoi, schiaccia un bottone e ce lo rimanda”. Non prima, però, che Bob abbia augurato buon appetito o, addirittura, intonato “buon compleanno” nel caso di festeggiamenti speciali.

Unica concessione: se ti piazzi davanti e non lo fai passare, ti invita a spostarti in napoletano stretto.

“I clienti – conclude il titolare – all’inizio sono ovviamente incuriositi, poi restano stupiti dalla professionalità di Bob. Ovviamente con i camerieri in carne e ossa si instaura un rapporto più diretto, ma per noi è stata una scelta quasi inevitabile vista la carenza di personale. Purtroppo nessuno vuole più fare certi lavori, che comportano sacrificio, ma che possono dare tante soddisfazioni”.

Ultimo dato: i modelli come quello utilizzato a Spaccanapoli hanno prezzi che si aggirano attorno ai 18mila euro.

[email protected]