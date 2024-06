Gli Europei scatenano gli hacker: attenzione alla truffa “Harry Kane”

Biglietti falsi, criptovalute con il nome del calciatore Harry Kane, streaming e merchandising fake.

Sono alcune truffe messe in atto dai criminali informatici e legate agli Europei di calcio in corso. A scoprirle la società di sicurezza Kaspersky.

BIGLIETTI FALSI

Una delle più frequenti è la truffa basata su biglietti falsi: è stata scoperta una pagina fraudolenta che si finge una popolare compagnia energetica e offre biglietti in omaggio per gli Europei. Ma, dopo aver effettuato l’acquisto, agli utenti viene richiesto di compilare un modulo con nome, numero di telefono e indirizzo. Un escamotage grazie al quale i truffatori riescono anche ad entrare nell’infrastruttura dell’obiettivo.

LA TRUFFA HARRY KANE

Kaspersky ha poi individuato uno schema che coinvolge criptovalute con il nome di Harry Kane, fortemente sponsorizzate dai truffatori attraverso e-mail e social media. “I trader impazienti, non volendo perdere l’occasione, si precipitano ad acquistarle facendo salire il prezzo. Una volta gonfiato il prezzo i truffatori vendono le loro partecipazioni, facendone crollare il valore in pochi minuti”, spiega la società di sicurezza.

I RISCHI DELLO STREAMING ILLEGALE

Un’altra minaccia a cui gli utenti devono prestare attenzione sono le false piattaforme di streaming che offrono una copertura esclusiva dell’evento a prezzi bassi. Oltre alla violazione di dati personali e finanziari, questi siti possono contenere vulnerabilità che consentono agli aggressori di controllare il browser. “Questi meccanismi legati ai grandi eventi seguono uno schema familiare: i truffatori cambiano semplicemente l’esca in base alle tendenze del momento. Tuttavia, non sono da sottovalutare, perché si riadattano continuamente e trovano nuovi modi per trarre profitto. Ad esempio, la nostra recente scoperta di truffe di criptovalute legate a giocatori famosi dimostra la loro capacità di sfruttare le nuove occasioni”, commenta Olga Svistunova, Security Expert di Kaspersky.

