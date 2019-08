Il 25 agosto parte il campionato e Zappella è pronto: “Vincere subito”

Il Piace debutterà il 25 agosto contro l’Arzignano e si lavora per ultimare la preparazione fisica. Chi sembra già a pieno regime è Davide Zappella, giovane terzino destro arrivato da poco alla corte di Franzini. “Devo ancora mettere in moto le gambe, nel complesso sto sicuramente bene, ma posso fare ancora meglio di così” – le sue sensazioni. Su Trapani: “Ho avuto impressioni positive sulla squadra, soprattutto nel primo tempo visto che abbiamo espresso un buon calcio e tenuto testa sul campo di una formazione che quest’anno militerà nel campionato di Serie B”. Infine ha detto la sua sulla prima di campionato: “Sarà una partita come tutte le altre, cercheremo ovviamente di vincere subito per dare una bella impronta al campionato”.

