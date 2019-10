L’Italrugby di Lovotti travolta dal Sudafrica 49-3. Espulso il piacentino

Non è riuscita alla Nazionale italiana di rugby l’impresa di battere il Sudafrica con gli “Springbocks” che in Giappone, nella sfida decisiva per il passaggio ai quarti di finale del Mondiale, hanno battuto gli azzurri con il largo punteggio di 49-3.

In campo anche il piacentino Andrea Lovotti che però, proprio nel momento migliore per i ragazzi di O’Shea, si è fatto espellere al 3′ della ripresa per un brutto fallo, lasciando i suoi in 14. L’avventura mondiale dell’Italia, dunque, si ferma qui, con gli azzurri che comunque (battendo il Canada nel turno precedente) hanno staccato il pass per la prossima rassegna iridata in programma nel 2023.