Roberta Bonatti alla caccia di una medaglia: oggi match con la Resztan

Ha tutte le intenzioni di fare ritorno a Piacenza con una medaglia Roberta Bonatti, impegnata in questi giorni ai Mondiali femminile di pugilato a Ulan-Udė (Russia). Dopo essersi qualificata ai quarti di finale, battendo agli ottavi la tedesca Stark, l’atleta azzurra (categoria 48 chilogrammi) se la vedrà oggi con la forte inglese Resztan. Un ostacolo tutt’altro che semplice per la pugile piacentina, che però intende chiudere nel migliore dei modi il suo 2019. In caso di vittoria, infatti, oltre ad approdare in semifinale, la Bonatti avrebbe la certezza di infilarsi al collo almeno una medaglia di bronzo.

