Parte con il botto Roberta Bonatti: battuta la Stark, ora andrà ai quarti

Non poteva sperare in un esordio migliore, ai Mondiali femminili di boxe, Roberta Bonatti: la pugile piacentina, agli ottavi di finale nella categoria di peso 48 chili, ha infatti battuto nettamente ai punti la tedesca Stark, aggiudicandosi il passaggio del turno. Ai quarti di finale, in programma giovedì prossimo, la “Robertina” affronterà la forte inglese Resztan, medaglia d’argento agli Europei.

