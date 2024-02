Nuova vita sportiva per Ciccio Cosenza: l’ex difensore del Piace si dà al pugilato

Dal calcio alla boxe: ecco la nuova vita sportiva dell’ex difensore del Piace Francesco Cosenza, che si sta allenando alla Salus et Virtus Piacenza del maestro Roberto Alberti. “Sto ancora cercando una squadra per giocare un altro anno – ha spiegato – nel frattempo ho trovato un bell’ambiente qui alla Salus e ho finalmente potuto provare il pugilato che è una mia passione da quando ero ragazzo. Quando smetterò con il calcio mi preparerò per un incontro”. Un pensiero al suo Piace: “Faccio il tifo per loro e spero che possano tornare quelli di un tempo”.