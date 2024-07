Piace: sabato primo allenamento, tra i pali arrivano Morosoli e Franzini

Il Piacenza Calcio torna di nuovo in campo dopo la sosta estiva: sabato 27 luglio alle 17.00 al campo Bertocchi di via Boselli a Piacenza è infatti in programma il primo allenamento della nuova stagione per i ragazzi allenati da Stefano Rossini.

Nel frattempo, la società biancorossa ha completato il reparto dei portieri: tra i pali arrivano Attilio Morosoli, calciatore svizzero classe 2004 di proprietà del Lugano e Davide Franzini, classe 2005 di proprietà del Bologna. Per entrambi contratto di un anno.