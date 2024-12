Piace, Iocolano potrebbe finire fuori rosa: offerte per Mauri, si cerca una punta

Filtrano nuove indiscrezioni in casa Piacenza Calcio, con il club pronto a tornare nuovamente sul mercato per ritoccare la rosa in vista della seconda parte di stagione.

La prima riguarda Simone Iocolano: il centrocampista, non rientrando più nei piani tecnici per questioni fisiche, era già finito nella lista dei partenti.

Tuttavia, visto che difficilmente le sue richieste economiche e di categoria saranno accettate da altri club, in questo momento sembra destinato a rimanere in biancorosso, anche se fuori rosa fino al termine della stagione.

La seconda riguarda invece Carlo Manicone: l’infortunio rimediato contro il Forlì potrebbe tenere a lungo l’attaccante in infermeria, anche se i nuovi accertamenti previsti giovedì 12 dicembre definiranno meglio i tempi di recupero. Per sopperire alla sua assenza la società sta valutando di acquistare una prima punta.

Infine, sono pervenute alcune offerte per l’attaccante Mattia Mauri che il Piacenza valuterà nei prossimi giorni.