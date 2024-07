Piacenza Calcio, la stagione parte dai test atletici: “Obiettivo promozione”

Sotto l’attento sguardo di mister Stefano Rossini, la stagione 2024/25 del Piacenza Calcio è partita dai test atletici del Poliambulatorio Health, centro che ha confermato la propria collaborazione con il Piacenza anche per questa annata.

In attesa dei primi allenamenti e della partenza per il ritiro di Darfo Boario, capitan Jacopo Silva e compagni hanno dato il via alla ‘missione riscatto’, alla ricerca di quella vittoria del campionato di Serie D sfumata nel maggio scorso: “Siamo pronti a ripartire, con tanto entusiasmo. L’obiettivo resta quello della vittoria finale” ha detto Silva.

In rappresentanza della società, presente anche il socio e consigliere Alessandro De Santis: “Siamo molto soddisfatti della risposta dei tifosi nella prima parte di campagna abbonamenti e speriamo continuino a sostenerci. Che stagione sarà? Speriamo di divertirci e di divertire”.

IL FOTOSERVIZIO DI CLAUDIO CAVALLI: