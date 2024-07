Piace, tutto pronto per la campagna abbonamenti: dal 28 luglio squadra in ritiro

Sta per partire ufficialmente la nuova stagione 2024/2025 del Piacenza Calcio.

Il 15 luglio darà il via alla campagna abbonamenti in linea con le stagioni passate, con sconti, pacchetti famiglie e convenzioni speciali, mentre il 28 luglio la squadra di Rossini partirà per il ritiro a Darfo Boario fino al 4 agosto.

La bella novità è che i tifosi potranno seguire la squadra in ritiro con promozioni speciali per pernottare in zona, un segnale forte e chiaro che la società biancorossa vuole averli vicini fin da subito per tornare in Serie C.

Tutte le informazioni sono sul sito del Piacenza Calcio.