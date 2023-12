Cinque vittorie firmate Salus et Virtus scaldano i “pugni” di Santo Stefano

Un Santo Stefano pugilistico listato a lutto, ma che ha onorato la memoria del maestro Giordano Mosconi. La Salus et Virtus del suo successore, Roberto Alberti, ha offerto al numeroso pubblico 12 match di buon livello con risultati in chiaroscuro per i portacolori piacentini. Partenza in salita con tre nette sconfitte in altrettanti match in avvio.

TUTTI I RISULTATI IN EDICOLA CON LIBERTÀ