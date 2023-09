“Boxe al parco”, sabato riunione pugilistica della Salus nel verde della Galleana

Location del tutto inedita per la Salus et Virtus Boxe di Piacenza, che per la prima volta in assoluto porterà i suoi campioni nel parco della Galleana. Si intitola appunto “Boxe al parco” l’iniziativa che il sodalizio pugilistico della presidente Rita Anselmi organizza per sabato 23 settembre. Tutti i piacentini appassionati di boxe sono invitati: a partire dalle ore 17.00 ci saranno ben 12 match nel ring allestito nei pressi del chiosco-bar (con ingresso da via Gobetti 85), per un pomeriggio all’insegna dello sport, del divertimento e dell’allegria. I pugili salussini sono già carichi, alcuni di loro hanno accompagnato la presidente Anselmi e il maestro Roberto Alberti ieri in mattina in Comune per la presentazione ufficiale dell’evento. Presente anche la campionessa piacentina Roberta Bonatti, nata agonisticamente nella Salus e che sarà la speaker della manifestazione.

