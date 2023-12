Roberta Bonatti chiude il 2023 vincendo il titolo italiano di boxe

Finisce nel migliore dei modi un 2023 da incorniciare per Roberta Bonatti, che chiude l’anno vincendo il titolo italiano nella categoria Elite 48 kg.

La pugile piacentina cresciuta agonisticamente nella Salus et Virtus e che ora combatte con i colori dei carabinieri era reduce dall’esordio nei professionisti avvenuto a Roma qualche mese fa, la prima “pro” nella storia del pugilato femminile di Piacenza.

A Chianciano Terme (Siena) è arrivata l’ennesima soddisfazione tricolore: la medaglia d’oro conquistata alla 22esima edizione dei campionati femminili Elite di pugilato.

La finale non è stata per nulla semplice nonostante il verdetto di 5-0: Roberta ci è arrivata dopo due brillanti vittorie ai danni di Beatrice Desiree Furlan ai quarti e di Valeria Parracciani in semifinale e all’atto conclusivo ha dovuto incrociare i guantoni con Giovanna Marchese, forte dell’impresa in semifinale dove si era imposta il giorno prima contro la più quotata Erika Prisciandaro. Un match combattuto, ma per l’avversaria non c’è stato nulla da fare e Roberta può così festeggiare il sesto titolo italiano della sua splendida carriera.