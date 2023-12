Addio al maestro Giordano Mosconi, simbolo del pugilato piacentino

È mancato ieri sera all’ospedale civile di Piacenza dove era ricoverato da qualche tempo il maestro Giordano Mosconi, figura molto nota del pugilato piacentino. Originario di Mortizza, classe 1941, aveva 82 anni. Era stato buon pugile alla fine degli anni 60 e poi per tantissimo tempo aiutante del maestro Franzone alla Salus et Virtus. Ne aveva quindi raccolto l’eredità guidando i pugili della società piacentina e crescendo tanti talenti della noble arte tra cui Paolo Pizzamiglio, diventato campione italiano e poi sfidante al titolo europeo.

Mosconi aveva poi passato il testimone all’attuale insegnante Roberto Alberti e (dopo una breve parentesi nella palestra Yama Arashi) si era ritirato. Da qualche anno, dopo aver perso la moglie, viveva nella casa di riposo Maruffi. I suoi allievi, tantissimi ragazzi piacentini ma anche stranieri, ne ricordano la passione la generosità. La palestra di via Alberici era la sua “casa” dove ha formato tanti pugili contribuendo anche alla crescita umana e sociale di ragazzi talvolta “difficili”. Il maestro Mosconi verrà ricordato oggi durante la tradizionale riunione pugilistica di Santo Stefano al palazzetto di via Alberici che lo ha visto per tanti anni all’angolo dei suoi allievi.