Ultimo saluto a Roberto Gentilotti, alfiere dello sport piacentino

Una folla di parenti, amici, istituzioni sportive di ieri e oggi, si è stretta questo pomeriggio, 30 novembre, nella chiesa di Santa Teresa per l’ultimo saluto a Roberto Gentilotti, per lunghi anni presidente del Coni di Piacenza. Gentilotti, scomparso all’età di 95 anni, ha collaborato per lunghi anni con il Centro sportivo italiano, entrando a far parte del Coni poco più di 50 anni fa e ricoprendo anche incarichi regionali. E’ stato insignito della Stella d’Oro al merito sportivo e, fino alla sua scomparsa, è stato presidente onorario del Coni point Piacenza. Figura che ha letteralmente segnato un’epoca nello sport piacentino.

