Lutto nel mondo sportivo piacentino: scomparso Roberto Gentilotti

Lutto nel mondo sportivo piacentino, ma non solo: è scomparso, all’età di 95 anni, Roberto Gentilotti, per 12 anni presidente del Coni provinciale di Piacenza. Gentilotti, classe 1924, ha iniziato la propria attività sportiva oltre 70 anni fa come ufficiale di gara e successivamente nell’ambito della Federazione cronometristi. Ha collaborato per lunghi anni con il Centro sportivo italiano, entrando a far parte del Coni poco più di 50 anni fa e ricoprendo anche incarichi regionali.

E’ stato insignito della Stella d’Oro al merito sportivo e, fino alla sua scomparsa, è stato presidente onorario del Coni point Piacenza. Il figlio, Paolo, è caposervizio sport del quotidiano Libertà. I funerali di Roberto Gentilotti verranno celebrati domani, sabato 30 novembre, nella chiesa di Santa Teresa a Piacenza.