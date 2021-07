Ecco i nuovi fiduciari del Coni di Piacenza: “Riavvicinare i giovani allo sport”

Importanti novità per lo sport piacentino con il Coni che organizza la propria attività sul territorio per il prossimo quadriennio olimpico, individuando quattro nuovi fiduciari territoriali che si occuperanno della promozione sportiva, ma non solo, affiancando il delegato provinciale Robert Gionelli.

Stefano Teragni per la zona della Val Tidone, Giovanni Cerioni per la Val d’Arda, Pietro Peveri per la Val Nure e Pietro Ercini in Val Trebbia. Proprio quest’ultimo, presidente della Metronotte, ha fatto gli onori di casa nella sede della società piacentina che ha ospitato la conferenza stampa di presentazione dei nuovi

fiduciari.

“Saranno i miei collaboratori sul territorio – ha detto Gionelli nel corso della conferenza stampa -: si occuperanno della raccolta delle istanze, delle proposte e delle criticità che potranno emergere nel corso dell’attività che ci porterà alle prossime Olimpiadi”.