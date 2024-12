Collare d’oro assegnato dal Coni alla Vittorino: festa con gli ex presidenti

Sei presidenti per oltre quarant’anni di storia, insieme hanno portato avanti la tradizione secolare di una realtà che proprio quest’anno verrà premiata con il Collare d’Oro al Merito Sportivo, la più importante benemerenza prevista dal Coni per lo sport italiano.

Il presidente Gianluigi Tedesco ha riunito gli ultimi ex, Enrico Zangrandi, Francesco Continibali, Alberto Paganuzzi, Sandro Fabbri e Roberto Pizzamiglio per festeggiare il prestigioso traguardo e vedere da vicino i lavori di ristrutturazione della piscina che da 40 anni è il simbolo della storica società piacentina.

“Come sapete, il 16 dicembre la vicepresidente Barbara Mazza e il sottoscritto saranno a Roma per ricevere il Collare d’Oro, ho voluto condividere un momento con chi è venuto prima di me perché i meriti sono di tutti coloro che hanno guidato la Vittorino negli anni – ha spiegato Tedesco – per quanto riguarda la piscina, opera storica e mai toccata da quarant’anni, è ora oggetto di opera di ristrutturazione. Il cantiere è iniziato un mese fa e terminerà ad aprile, in più abbiamo realizzato le nuove coperture per due campi da tennis”.

Presenti per l’occasione anche il delegato provinciale Coni, Robert Gionelli, e il suo predecessore Stefano Teragni, a rappresentare l’ente pubblico di governo dello sport italiano che ha assegnato il Collare d’Oro alla Vittorino.

Sei presidenti biancorossi tutti insieme con tante storie e tanti aneddoti da raccontare, ognuno con i propri ricordi, i progetti sviluppati per far crescere la Vittorino, i tornei sportivi organizzati e tanti momenti rimasti indelebili nelle memorie di ognuno. Sei presidenti che, al pari di tutti i loro predecessori, hanno contribuito alla conquista del Collare d’Oro