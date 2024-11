Sabato a Palazzo Gotico la consegna delle medaglie al valore atletico del Coni

Verranno consegnate sabato prossimo, 9 novembre, alle 9.15 all’interno del salone monumentale di palazzo Gotico a Piacenza le medaglie al valore atletico del Coni per l’anno 2022 agli atleti dell’Emilia Romagna che hanno ottenuto risultati particolarmente rilevanti tra campionati nazionali, europei e mondiali.

Gli atleti della regione che si sono aggiudicati vittorie tricolori ed europee, oltre ad aver partecipato ai Mondiali, sono 172: per questo, riceveranno le medaglie d’oro, d’argento o di bronzo da parte del presidente del Coni dell’Emilia Romagna, Andrea Dondi. Insieme a lui saranno presenti la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi, l’assessore allo sport Mario Dadati, Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della presidenza della regione, e diversi amministratori locali di atleti premiati.

le medaglie d’oro

Sono diciotto le medaglie d’oro: Naoni Benini (Motonautica FC), Simona Bonadonna (Beach Tennis FC), Michele Cappelletti (BeachTennis FC), Sofia Cimatti (Beach Tennis BO), Massimiliano Cremona (Motonautica PC), Davide De Ceglie (Nuoto pinnato BO), Giulia Gasparri (Beach Tennis BO), Anthony Giacomini (FIPSAS BO), Giulia Grassia (Tiro a volo MO), Alessia Maurelli (Ginnastica Ritmica FE), Luca Miserocchi (Pesca RA), Eleonora Peroncini (Triathlon PR), Cecilia Santacroce (Tiro con l’arco RE), Martina Santandrea (Ginnastica Ritmica BO), Mattia Spoto (Beach Tennis BO), Rebecca Tarlazzi (Pattinaggio a rotelle BO), Angela Trevisani (Nuoto pinnato BO), Ninny Jannika Valentini (Beach tennuis RA).

le medaglie d’argento

Sono 38 le medaglie d’argento: Roul Allegranti (Pattinaggio a rotelle BO), Caterina Artoni (Pattinaggio a rotelle BO), Rachele Barbieri (Ciclismo MO), Iuana Bassi (Tiro con l’arco BO), Andrea Biondi (Tiro dinamico MO), Gianluca Bonora (Pesca FE), Alessia Colonna (softball PR), Marcello Corradi (Pesca MO), Tommaso Cortini (Pattinaggio a rotelle FC), Giampiero Ercolani (Tiro con l’arco RA), Alice Esposito (Pattinaggio a rotelle RN), Luca Finotti (Motonautica PC), Michele Folegatti (Beach tennis RA), Niccolò Galli (Ciclismo BO), Alessia Gennari (Pallavolo RE), Marco Genovesi (Pesca BO), Ioan Ghersin (Kickboxing PC), Franca Grifoni (Tiro con l’arco RA), Valentina Guidi (Tiro a volo RN), Marcello Lambertini (Orienteering BO), Alessandro Liberatore (Pattinaggio a rotelle BO), Giada Luppi (Pattinaggio a rotelle BO), Virginia Mambelli (Softball FC), Tara Atieno Melassi (Softball PR), Alessia Melegari (Softball PR), Micol Mills (Pattinaggio a rotelle BO), Lea Morano (Bocce BO), Chiara Morano (Bocce BO), Federico Musolesi (Tiro con l’arco BO), Fabia Rovatti (Tiro con l’arco MO), Matteo Signani (Pugilato FC), Elena Slawitz (Softball PR), Alessio Tenani (Orienteering BO), Silvia Zanardi (Ciclismo PC).

le medaglie di bronzo

Sono 116, infine, le medaglie di bronzo, presenti nell’allegato comprensive di province di provenienza. I PREMIATI CON LE ONORIFICENZE 2022

Al termine della manifestazione gli atleti sono stati invitati ad un allenamento di attività motoria condivisa, presieduta da Francesca Bertoni della commissione regionale atleti, nella palestra ex laboratorio Pontieri di Piacenza.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE ANDREA DONDI

“La consegna delle medaglie al valore atletico – ha commentato il presidente del Coni dell’Emilia Romagna, Andrea Dondi – rappresenta un piccolo ma sentito grazie da parte di tutto il movimento sportivo agli atleti e atlete che con la loro passione e dedizione portano in alto a livello sportivo il nome della nostra regione. Al riconoscimento materiale, vorrei unire il mio personale e, sono certo universale, grazie da parte di tutta l’Emilia Romagna. I loro risultati, il loro esempio, la resilienza con la quale sono arrivati ai rispettivi obiettivi è un grande messaggio per la crescita non solo sportiva, ma anche umana per tutti, giovani e meno giovani, visto che alcune discipline possono praticarsi ad alti livelli anche in età evoluta. I valori dello sport sono riconosciuti da tutti come un’ottima medicina per stare bene con se stessi e con gli altri, mettendo in risalto specialmente il rispetto verso gli altri, in un momento nel quale il valore della pace e la lotta ad ogni tipo di violenza, deve tornare ad essere il fondamento del nostro agire. Siamo alla fine di un anno molto impegnativo dal punto di vista sportivo, ma anche culturale. Da settembre sono ripartiti tanti corsi di formazione con la scuola regionale dello sport e nel 2025 continueremo a divulgare lo sport uscendo da palestre o piscine per essere presenti in fiere, nelle strade, nelle piazze e sulle spiagge di tutta la regione per portare a tutti questo messaggio”.