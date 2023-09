Al Karate Piacenza Farnesiana la stella di bronzo al merito sportivo del Coni

Ennesimo riconoscimento istituzionale per il Karate Piacenza Farnesiana guidato dal maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli e dall’istruttore Pierpaolo Cagnoni. Il Coni Emilia Romagna a seguito della comunicazione del presidente del Coni nazionale Gianni Malagò premierà il 14 ottobre 2023 la nota società piacentina con la stella di bronzo al merito sportivo per l’anno 2021 in occasione della cerimonia di consegna delle stelle al merito sportivo e delle palme al merito tecnico che si terrà presso la sala museo “Checco Costa” dell’autodromo nazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Già nel 2017 il Karate Piacenza Farnesiana era stato insignito con il premio “Leonardo Garilli” come migliore società nell’attività giovanile di tutti gli sport di Piacenza e provincia. Nel 2022 il Presidente della società Gian Luigi Boselli è stato premiato dal Coni Emilia Romagna in qualità di dirigente sportivo di eccellenza con la stella di bronzo al merito sportivo per l’anno 2020.