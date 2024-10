Grande successo per il Karate Piacenza al torneo di Torino: ecco tutte le medaglie

Ennesimo successo fuori porta per il Karate Piacenza.

Si è tenuto a Torino presso il Palazzetto dello Sport “Le Cupole” il Trofeo interregionale Aics alla quale hanno preso parte alcuni portacolori del Karate Piacenza Farnesiana allenati dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal Tecnico Giorgio Livelli, dall’Istruttore Pier Paolo Cagnoni e dall’allenatrice Giulia Ghilardotti e come consuetudine sono state conquistate numerose medaglie.

Medaglie

La squadra piacentina ha schierato 9 atleti e i risultati sono stati eccellenti.Medaglia d’oro per Eva Dallavalle nella categoria cadette -54kg femminile; Amedeo Pizzamiglio nella categoria cadetti -70kg maschile; Michelle Rizzoli nella categoria esordienti -40kg femminile; Elia Famà nella categoria Under12 -35kg maschile; Nicole Famà nella categoria under10 -30kg femminile.

Medaglia d’argento per Sofia Bouraya nella categoria juniores -59kg femminile; Ginevra Livella nella categoria cadette -54kg femminile; Gaia Granelli nella categoria cadette -47kg femminile.

Medaglia di bronzo per Solidea Ballarin nella categoria under12 -30kg femminile.

I prossimi impegni agonistici del team piacentino sono l’Open di Toscana a Follonica (gara valevole per il ranking FIJLKAM per i campionato europeo del 2025) e per alcuni degli atleti più titolati la Coppa del Mondo a Jesolo in dicembre con la partecipazione di 80 nazioni (anche tale competizione è valevole per il ranking FIJLKAM per i campionato europeo del 2025).