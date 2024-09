Il Karate Farnesiana torna dall’Open internazionale di Torino con quattro medaglie

È un grande bottino quello conquistato dagli atleti del Karate Piacenza Farnesiana al XII Open di Torino, competizione internazionale riconosciuta dalla Fijlkam alla quale hanno preso parte 113 società provenienti da tutto il mondo e organizzata in preparazione al campionato mondiale WKF che si terrà a Jesolo del 9 al 13 ottobre.

Quattro le medaglie conquistate dai talenti piacentini, allenati dal maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dagli aspiranti allenatori Marco Risoli e Giulia Ghilardotti.

i risultati

Ginevra Livelli nella categoria under 14 – 52 chili ha conquistato la medaglia d’oro battendo fra le altre anche l’atleta ligure numero 2 del ranking nazionale di categoria.

Leonardo Scanacapra ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria under 14 – 45 chili disputando quattro incontri e dimostrando eccellente varietà di tecniche, perdendo la finale solo di misura.

Aurora Longeri nella categoria cadette -52 chili ha disputato quattro incontri, superata di misura in finale pur condizionata da un infortunio subito ad una gamba.

Gaia Granelli nella categoria cadette -47 chili ha conquistato la medaglia di bronzo battendo fra le altre anche l’atleta della Lombardia numero 2 nel ranking nazionale di categoria.

Ottime anche le prestazioni di Eva Dallavalle nella nuova categoria cadette -61 chili e di Sofia Bouraya nella categoria Junior -59 chili classificate entrambe al quinto posto.

Prossimo impegno agonistico sarà sabato 7 settembre a Brescia al grandioso evento denominato Ctr Games, dove Eva Dallavalle e Gaia Granelli sono titolari della Nazionale Centro-Italia che si scontrerà con la Nazionale Italiana, la Nazionale Tedesca, la Nazionale Nord-Italia e la Nazionale Sud-Italia.