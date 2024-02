Karate Farnesiana: a Bongiorni, Longeri, Salvo e Livelli il pass per i Tricolori

I ragazzi del Karate Piacenza Farnesiana recitano la parte dei “profeti in patria” anche ai campionati regionali e si qualificano così ai prossimi italiani in programma a Ostia il 29 febbraio e 1° marzo. Bilancio più che positivo dunque per il torneo regionale Cadetti tenuto al palazzetto dello sport di Piacenza, al quale hanno partecipato 60 atleti provenienti da tutta l’Emilia Romagna.

Il Karate Piacenza Farnesiana si è distinto con quattro piazzamenti: nel torneo maschile, Mattia Bongiorni ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria -70 kg, mentre nella categoria femminile -54 kg il sodalizio piacentino si è superato monopolizzando il podio finale con Aurora Longeri che si è piazzata al primo posto davanti a Maristella Salvo e a Ginevra Livelli, rispettivamente seconda e terza classificata. Già qualificate agli italiani altre due atlete piacentine, la vicecampionessa italiana Eva Dallavalle e la terza classificata negli Esordienti -47 kg Gaia Granelli.