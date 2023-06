Il Coni premia i suoi campioni: Zanardi migliore atleta, Botti tecnico dell’anno

Il Coni provinciale premia le sue eccellenze: dirigenti, società, tecnici e ovviamente atleti che in questa stagione 2022/2023 hanno portato in alto il nome di Piacenza in Italia e all’estero, centrando grandi risultati.

Spazio dunque ai premi: quello di atleta piacentino dell’anno, dedicato Franco Burgazzi, spetta a Silvia Zanardi, campionessa di ciclismo che qualche mese fa – tra le altre – ha conquistato ben tre medaglie (due argenti e un oro) ai campionati europei su pista.

Il premio di tecnico dell’anno, dedicato alla memoria di Bruno Polidoro, non poteva che andare a Massimo Botti, che con la Gas Sales Bluenergy ha conquistato a febbraio la Coppa Italia.

Riflettori anche per i fotografi sportivi: il premio Prospero Cravedi è andato a Massimo Bersani, da tanti anni fotografo di Libertà.

Infine, il premio Edgardo Franzanti (dirigente sportivo) è andato a Giuseppe Gaidolfi, già presidente del Piacenza Baseball. Il premio Leonardo Garilli (per l’attenzione al settore e all’attività giovanile) alla Scuola di ciclismo Piacenza, il premio Pino Dordoni dedicato al fairplay e alla sportività se lo è aggiudicato Edoardo Ferrari della Yama Arashi. Premio Gaetano Cravedi come giornalista sportivo a Roberto Gregori, premio Domenico Mazzoni (aziende per lo sport) a Metronotte Piacenza. Premio speciale Corrado Sforza Fogliani per l’impegno e il sostegno dello sport locale alla società canottieri Nino Bixio e alla Vittorino da Feltre.