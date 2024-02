Sport e disabilità, siglato il patto per promuovere progetti sempre più inclusivi

Oltre venti società piacentine hanno stretto un patto con il mondo delle istituzioni per rendere Piacenza una città a misura di sport per i disabili. Il confronto continuo tra le realtà del territorio e Comune, Ausl, Cip, Ufficio scolastico provinciale e Garante dei diritti della persona disabile hanno prodotto un documento che tutti i cittadini interessati possono trovare sul sito del Comune di Piacenza per conoscere nel dettaglio i 17 progetti di inclusività sportiva. Tema che è stato al centro del convegno “Sport e disabilità a Piacenza” promosso stamattina nella sede del Cai.

A rendere ufficiale la stesura del report è stato l’organizzatore dell’evento, l’assessore allo sport Mario Dadati: “L’incontro di oggi è il frutto di un anno e mezzo di lavoro con i principali enti e con le società sportive e che ha prodotto un documento con tutte le informazioni disponibili per le persone disabili interessate all’attività sportiva. Si tratta di un primo strumento che servirà per diffondere ancora di più la cultura del benessere psicofisico e mettere a disposizione tutte le opportunità. Il nostro obiettivo principale è di informare le persone perché ci sono tante attività, ma il dialogo e la comunicazione possono essere migliorati, il documento è un punto di partenza per aumentare il numero dei praticanti”.