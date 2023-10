Onorificenze regionali Coni a tre realtà piacentine: “Grande motivo di orgoglio”

“Una grande emozione e un sincero motivo di orgoglio, rappresentare la comunità

piacentina in questa occasione”: così il vicesindaco del comune di Piacenza Marco Perini racconta la partecipazione, sabato 14 ottobre a Imola, presso la sala del Museo Checco Costa dell’autodromo “Dino ed Enzo Ferrari”, alla cerimonia di consegna delle

benemerenze Coni relative all’anno 2021, alla presenza del presidente regionale Coni

Andrea Dondi, unitamente ai rappresentanti delle istituzioni del territorio e di

numerosi Comuni emiliano-romagnoli. Nell’elenco delle società premiate il Piacenza

Baseball, Stella d’Argento 2021 (ha ritirato il premio il vicepresidente Danilo

Minoia) e il Centro Sportivo Farnesiana Karate, Stella di Bronzo 2021 (premio

consegnato al presidente Gian Luigi Boselli). Al mondo sportivo piacentino è stato

inoltre assegnato un terzo riconoscimento, ovvero la Stella di Bronzo 2021 alla

Società Canottieri Ongina di Monticelli (era presente il presidente Sergio Montanari).

“Poter condividere la meritata soddisfazione di tre importanti realtà sportive

piacentine è stato un piacere e un onore – ha sottolineato il vicesindaco Perini -. La

cerimonia di consegna delle benemerenze sportive da parte del Coni rappresenta

un’importante occasione per celebrare il talento, la passione e l’impegno di coloro che

lavorano instancabilmente per il successo dello sport nella regione dell’Emilia

Romagna e in Italia. E una preziosa opportunità per dire grazie a chi accompagna

nella crescita, non solo sportiva, i nostri giovani talenti e ne guida il percorso

formativo verso la maturità personale”.

