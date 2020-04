Vestiti e biancheria per l’Ausl: i tifosi del Piace rispondono presente

Da sempre abituati a sostenere la squadra anche nei momenti di maggiore difficoltà, i tifosi della Curva Nord del Piacenza Calcio non si tirano indietro nemmeno in questi giorni di emergenza sanitaria. I supporters biancorossi, infatti, hanno subito risposto presente all’appello lanciato qualche giorno fa dall’Ausl, che chiedeva ai cittadini di mobilitartsi per donare alle strutture sanitarie del territorio (e di conseguenza ai pazienti ricoverati) biancheria intima e vestiti. Detto fatto: i tifosi del Piace hanno riempito sei scatoloni di indumenti, che verranno consegnati agli ospedali del nostro territorio.

