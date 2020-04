La Curva Nord: “Portiamo cibo e beni essenziali ai più bisognosi”

La Curva Nord del Piacenza Calcio, dopo aver fatto recapitare all’Ausl nei giorni scorsi sei scatoloni pieni di vestiti e biancheria da destinare ai pazienti ricoverati, prosegue con un’altra iniziativa a favore della comunità piacentina.

“Siamo consapevoli che questa situazione di emergenza sanitaria ha portato problemi dentro tante case – si legge in una notta diffusa su Facebook dal gruppo di tifosi -, e tante famiglie fanno fatica a dare da mangiare ai propri figli. Per questo motivo, da oggi, potrete contattarci al numero 377.2569151 se doveste avere problemi a reperire beni di prima necessità. Faremo tutto il possibile per portare gratuitamente, a chi ha più bisogno, i beni essenziali”.