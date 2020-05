Proseguono gli addii in casa Piace: salutano Milesi e capitan Pergreffi

Dopo l’annunciato addio di Luca Matteassi, che a brevissimo rescinderà il contratto che lo lega al Piacenza Calcio, nelle ultime ore proseguono i colloqui tra la dirigenza e i calciatori. Sul tavolo la discussione dei contratti relativi ai giocatori più rappresentativi.

L’intenzione del club, in questo momento di emergenza generale che ovviamente investe anche il mondo del calcio, è quella di ridurre e spalmare su più annualità gli ingaggi; proposte che non sono state accolte ieri da due giocatori, Luca Milesi e soprattutto Antonio Pergreffi. Per entrambi, anche in questo caso, sembra scontata l’interruzione anticipata del rapporto. Per Pergreffi si tratta della fine della sua esperienza in biancorosso durata quattro stagioni, tutte in serie C, l’ultima conclusa anticipatamente a causa del Coronavirus, che non sembra lasciare aperti spiragli per la ripresa del torneo. 125 presenze e 9 gol che gli erano valsi la promozione a capitano della squadra. I colloqui proseguiranno oggi con il direttore generale Marco Scianò che incontrerà, stando a quanto raccolto, Luca Cattaneo e Matteo Marotta.

A breve, previsti colloqui anche con Mattia Corradi, Simone Della Latta e Daniele Paponi.

Tornando all’aspetto legato al nuovo direttore sportivo, non ancora del tutto chiaro se l’intenzione sia quella di proseguire con una soluzione interna (lo stesso Scianò potrebbe ricoprire la duplice veste) o se la corte all’uomo mercato del Fiorenzuola Simone Di Battista porterà ad un accordo tra le parti.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà