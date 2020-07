Il derby di sabato con Codogno segnerà l’esordio in panchina di Andrea Agosti

Assieme a motivi di ordine sociale e umano, legati al triste periodo che ha accomunato fino a qualche settimana fa Piacenza e Codogno, il derby di campionato di sabato prossimo (match d’esordio che aprirà la stagione) porta con sé alcuni significativi aspetti tecnici. Su tutti la presenza di Andrea Agosti sulla panchina biancorossa. Per lui si può parlare di esordio anche se già l’anno scorso, durante i playoff contro Castelfranco Veneto, fu chiamato per poche partite a sostituire Kevin Nieves, costretto a rientrare in anticipo in Venezuela. E anche stavolta le strade di Agosti e Nieves si incrociano. Il venezuelano è rimasto bloccato dalla pandemia che anche in Sudamerica sta purtroppo mietendo vittime e così in seno al Piacenza è maturata la convinzione che Agosti potesse essere la scelta interna più appropriata per far fronte al buco venutosi a creare.

Alle spalle una lunga carriera da atleta con anche 54 presenze in biancorosso. Inoltre un impegno anche nel settore giovanile, nel quale milita il promettente figlio Mattia. Una figura che negli anni ha sempre avuto maggior peso e che ora, per la prima volta, si misura con la responsabilità di gestire l’intera stagione, seppur ridotta rispetto al solito. Agosti sarà a capo di uno staff completato dal pitching coach Kelvin Monsalve, Marcello Rossi e Gianluca Marenghi.