“Colpaccio” del Nibbiano Valtidone: preso l’ex Piace Alessandro Castellana

Vero e proprio “colpaccio” del Nibbiano & Valtidone, che rinforza il reparto difensivo con l’ex Piacenza Calcio Alessandro Castellana. Classe 1995, piacentino doc, Castellana è un​ difensore​ estremamente duttile, dato che è capace di ricoprire il doppio ruolo, ovvero quello di centrale e quello di terzino.

Lo scorso anno Castellana ha giocato in serie D al Savona fino a dicembre (11 presenze) per poi passare al Piacenza Calcio in Serie C, dove ha potuto collezionare due presenze prima dello stop per l’emergenza Covid.

​Nella stagione 2018/19 Castellana ha difeso i colori del Cuneo, squadra militante in Serie C, collezionando 31 presenze e anche nelle due stagioni precedenti ha militato sempre in terza serie, ma con la maglia del Piacenza Calcio raccogliendo 25 presenze e raggiungendo per due anni consecutivi i playoff.

Il difensore piacentino ha esordito con i grandi nella stagione 2013/14 con il Pro Piacenza in Serie D, vincendo il campionato e collezionando 30 partite e 3 gol per poi meritarsi la conferma in Serie C nella stagione 2014/15 (36 presenze, 1 rete) con la quale ottiene una miracolosa salvezza (partenza con 8 pt di penalizzazione); ad inizio della stagione sportiva 2015/16 passa alla Reggiana sempre in Lega Pro senza trovare spazio, per poi passare a gennaio 2016 al Santarcangelo (Lega Pro) con cui ha giocato 17 partite e realizzando 1 gol.

Alessandro è già a disposizione di mister Curti e potrebbe fare il suo esordio con la nuova maglia nel derby di campionato in programma domenica a Carpaneto.