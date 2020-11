Eventi e progetti sportivi: alla provincia di Piacenza più di 72mila euro

Sono quasi 200 i progetti ed eventi sportivi finanziati dalla Regione Emilia Romagna con 2,1 milioni di euro per valorizzare e sostenere lo sport di base e la pratica motoria. La giunta regionale ha approvato le graduatorie di due bandi per il 2020, mettendo a disposizione fondi per 83 eventi (30 di rilevanza sovraregionale e 53 di livello regionale) e 103 progetti sportivi, da Piacenza a Rimini.

Per quanto riguarda la provincia di Piacenza, verranno in parte finanziati tre eventi di rilevanza regionale (per 37.125 euro) e tre progetti sportivi a carattere biennale (per i quali la Regione ha stanziato 35.475 euro). Al nostro territorio, in totale, andranno quindi 72.600 euro.

Eventi Regionali

Progetti sportivi biennali