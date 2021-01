Un nuovo bomber per il Piace: Alessandro De Respinis è biancorosso

Il Piace ha il suo nuovo bomber. Si tratta di Alessandro De Respinis, che questo pomeriggio (15 gennaio) ha firmato il contratto che lo legherà fino a giugno del prossimo anno alla società di patron Roberto Pighi.

Centravanti classe 1993, De Respinis approda in biancorosso per puntellare il reparto avanzato. Il suo curriculum è di tutto rispetto: ha infatti all’attivo più di 150 gol in carriera tra Serie D e Serie C con le maglie, tra le altre, di Mantova, Santarcangelo e Siracusa.

Attaccante longilineo e di gran movimento, in questa prima parte di stagione ha già firmato quattro gol con la maglia della Pro Sesto. Si tratta dell’ultimo acquisto in ordine di tempo dopo gli innesti di Cristian Scorza a centrocampo e Paolo Cannistrà in difesa.