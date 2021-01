Il Piace ha il suo nuovo difensore, il giovanissimo Paolo Cannistrà

Serie C

Sarà lui a ricoprire il ruolo di “totem” al centro della retroguardia biancorossa, che nei prossimi giorni saluterà con ogni probabilità Matteo Bruzzone, promesso sposo del Crema. Stiamo parlando di Paolo Cannistrà, centrale classe 2000 in arrivo a titolo temporaneo fino al termine della stagione. Di proprietà della Spal, Cannistrà approda all’ombra del Garilli tramite la Cavese, squadra in cui ha militato in questa prima parte di stagione. Il giocatore è già a disposizione di mister Vincenzo Manzo e del suo staff.