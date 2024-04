Obbligo di vittoria per il Piace: impegno in trasferta sul campo della Castellanzese

Il Piacenza non è più artefice del proprio destino, le speranze di vincere il campionato di Serie D ora passano tutte da tre vittorie obbligate nelle altrettante giornate che mancano da qui alla fine della stagione e di almeno un passo falso da parte della capolista Caldiero.

Volata primo posto

Il primo atto del trittico conclusivo andrà in scena domenica 21 aprile, con fischio d’inizio alle 15.00, quando i biancorossi affronteranno in trasferta la Castellanzese, formazione che è in piena lotta per uscire dalla zona playout e che darà filo da torcere per tornare a fare punti dopo due sconfitte consecutive.

Infermeria piena

Ancora fuori Corradi e Iob, mister Rossini dovrà riproporre un undici titolare molto simile a quello visto contro la Clivense ma con un altro atteggiamento, con Moro in porta, difesa Napoletano, Silva, Somma e Artioli, a centrocampo Kernezo, Gerbaudo, Toure e Bassanini e in attacco gli inamovibili D’Agostino e Recino.