Piace, primi ritocchi: a centrocampo arriva Muhic, Greco al Pro Palazzolo

Prime novità in casa Piacenza Calcio: il club, con l’arrivo del nuovo direttore sportivo Carlo Zerminiani, sta iniziando ad applicare i primi ritocchi alla rosa in vista della seconda parte di stagione, dopo un avvio decisamente sotto le aspettative.

In quest’ottica si inserisce lo scambio di centrocampisti definito nelle scorse ore da Piace e Pro Palazzolo, squadra che milita nel girone B di Serie D: anche se l’ufficialità non è ancora arrivata, sembra ormai cosa fatta l’arrivo in biancorosso di Haris Muhic, centrocampista centrale classe 2002. Al club lombardo, invece, andrà Roberto Grieco, arrivato a Piacenza in estate dalla Varesina.