Il Piace perde il primo posto: prestazione sottotono con la Clivense, al Garilli finisce 0-0

Il Piacenza Calcio si ferma con la Clivense. Il match casalingo di oggi (14 aprile) al Garilli si è chiuso in modo amaro per i biancorossi, con il risultato di 0-0. Un solo punto che permette il sorpasso in classifica del rivale Caldiero: il Piace perde il primo posto.

TABELLINO

Piacenza (4-4-2) – Moro; Napoletano (29’ st Baudouin), Silva, Somma, Iob (35’ pt Tourè); Zini, Gerbaudo (29’ st Artioli), Bachini (10’ st Kernezo), Ndoye (19’ st Bassanini); D’Agostino, Recino. A disposizione: Maianti, Del Dotto, Russo, Berton. All.: Rossini.

Clivense: Saccon, Tobanelli, Colferai, Brighenti (31’ st Leso), Venitucci (18’ st Farias), Kladar, Kocic, Zuddas (37’ st Montolli), Peres (18’ st Danieli), Errichiello (18’ st Romano), Cissè. A disposizione: Pavoni, Grandi, Macedo, Bresaola, Momodu. All.: Allegretti.