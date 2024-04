“Piace e Fiore condannati a vincere per sperare ancora”: il focus a Zona Calcio

Curioso come il destino di Piacenza e Fiorenzuola sia ormai praticamente lo stesso.

Entrambe le formazioni piacentine devono vincere tutte le partite che rimangono da qui alla fine della stagione se vogliono conquistare i rispettivi obiettivi.

A Zona Calcio su Telelibertà, nella puntata di lunedì 22 aprile, si è analizzato il momento delle due squadre.

IL PIACE CI CREDE: LA PROMOZIONE È ANCORA POSSIBILE

Chi sta peggio è il Piace, perché non è più artefice del proprio destino. lo ha detto chiaramente il centrocampista Giorgio Bachini. “Stiamo vivendo questa situazione pensando che dobbiamo soltanto vincere e sperare in un passo falso del Caldiero – le sue parole ai microfoni di Telelibertà – non possiamo fare altro fino alla fine. Contro la Clivense abbiamo sofferto la loro tenuta difensiva oltre al caldo, domenica invece abbiamo trovato gli spunti giusti”. Il centrocampista contro la Castellanzese ha visto un Piace che ce la può fare a vincere il campionato di Serie D: “Penso che con la cattiveria giusta come quella che abbiamo messo in campo ieri possiamo farcela, è proprio questo l’atteggiamento che dovremo avere”.

fiorenzuola, un trittico di gare da non sbagliare

Stesso discorso per il Fiorenzuola, pronto per un trittico di gare fondamentali tra ultima di stagione regolare e playout per rimanere in Serie C. Ospite in studio il ds Marco Bernardi, piacevolmente colpito da come la squadra ha giocato l’ultima gara contro il Padova, ben lontana dalla brutta copia di Arzignano: “Con il Padova abbiamo disputato un’ottima partita. La vittoria ci avrebbe dato ancora una piccola speranza di salvezza diretta, speriamo ora di essere in questa condizione anche nei playout e di recuperare pienamente coloro che hanno ancora pochi minuti nelle gambe per questo rush finale”. Ci si deve aggrappare a tutto in questo momento, ma il caposaldo principale rimane mister Tabbiani che da quando è tornato viaggia a una media da playoff: “Dobbiamo ripartire dalle certezze, anche nei cambi, per raggiungere la salvezza pensando che finora abbiamo conquistato ben 24 punti nel girone di ritorno. Credo che Tabbiani abbia veramente tanti meriti per questi risultati”. Ora la trasferta di Novara, poi saranno playout.

dilettanti, grande festa per lo ziano

Ospite di Zona Calcio anche una delegazione dello Ziano, la squadra piacentina che ha vinto il campionato di Seconda Categoria. Lo ha ammesso il ds Giovanni Gallerati: “Sulla carta c’erano tante formazioni attrezzate e il nostro primo obiettivo era riportare l’entusiasmo, i ragazzi hanno lavorato benissimo e lo staff ha fatto la differenza con una squadra molto giovane e con diversi innesti. La nostra idea era riprendere la Prima Categoria mettendo basi solide dalla Seconda, la società ci ha aiutato tanto e permesso di chiudere al meglio questa splendida stagione”. Anche perché il destino ha messo sulla strada di questa società un mister che è stato un vero valore aggiunto, Giuseppe Stefanelli. “Abbiamo creduto nell’obiettivo fino alla fine”, queste le parole dell’allenatore. Il momento decisivo? La vittoria con la Pianellese, da lì è arrivata la consapevolezza per vincere”.