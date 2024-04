De Vitis e mister Tabbiani ospiti stasera a Zona Calcio, al termine Cambio di gioco

Quello appena passato poteva essere un fine settimana decisivo per i destini di Fiorenzuola e Piacenza. Effettivamente lo è stato, purtroppo in negativo.

Venerdì la pesante sconfitta di Arzignano per i rossoneri (ormai rassegnati ai play out di Serie C), ieri il pareggio per 0-0 contro la Clivense dei biancorossi, superati in vetta al girone B di Serie C dal Caldiero, a tre gare dal termine.

I motivi di questi passi falsi e soprattutto le speranze che restano alle squadre piacentine saranno analizzati questa sera a partire dalle 20.30 a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì.

Ospiti in studio, il direttore tecnico del Piacenza Totò De Vitis e l’allenatore del Fiorenzuola Luca Tabbiani.

Come sempre nella seconda parte spazio al calcio di dilettanti, con la volata finale che sta caratterizzando tutti i campionati: commenti dall’Eccellenza alla Terza categoria.

Al termine, nuova puntata di Cambio di gioco, lo sguardo approfondito sul fondo del calcio e dello sport con lo psicologo Michele Bisagni.

