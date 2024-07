Calcio: Filippo Ansaldi è il nuovo portiere del Fiorenzuola

Nuovo innesto al Fiorenzuola che ha acquisito le prestazioni sportive da portiere di Filippo Ansaldi, portiere classe 2002, per la stagione 2024/2025 di Serie D. Ansaldi è cresciuto nel settore giovanile del Piacenza Calcio, prima di passare alla Fiorentina Under 17.

Nella stagione 2020/2021 difende la porta dell’Aglianese in Serie D Girone D, arrivando al secondo posto nel girone dove il Fiorenzuola conquista la promozione in Lega Pro, disputando 19 partite complessivamente.

L’anno seguente passa alla Caronnese, dove nel Girone A di Serie D riesce a totalizzare 24 presenze, prima di dirigersi in direzione Breno nel 2022/2023 (27 presenze in Serie D Girone C).

Filippo Ansaldi ha scelto di indossare la maglia numero 22 nella sua esperienza in rossonero.