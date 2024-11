Fiorenzuola Calcio, contro la Sammaurese servono i tre punti: vietato sbagliare

Ora o mai più: il Fiorenzuola non può permettersi passi falsi.

Reduce da due sconfitte consecutive che hanno fatto scivolare la squadra nella zona playout, i rossoneri si giocano una partita fondamentale oggi pomeriggio, 24 novembre, alle 14.30 in trasferta contro la Sammaurese.

Gli avversari, fanalino di coda del campionato con soli 4 punti all’attivo, rappresentano un’occasione ghiotta per il Fiorenzuola, che deve tornare a fare punti per rialzare la testa. La vittoria è praticamente un obbligo per mister Cammaroto, che potrebbe optare per un atteggiamento più offensivo, schierando la coppia d’attacco Oboe-Gozzerini dal primo minuto.

Il modulo di riferimento resterà il 3-5-2, con Gilli in porta, difesa composta da De Ponti, Ronchi e Fontana, e un centrocampo folto con Mosole, Lauciello, Finardi, Trovade e Ghibaudo.